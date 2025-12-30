Questa sera , poco prima delle 20, i Vigili del Fuoco d e l C oma ndo P ro v incia le d i Modena sono intervenuti per spegnere un vasto incendio scoppiato all’interno dell’ex Cinema Scala, situato in via Gherardi Pietro Ercole .

L a s e gnalazio n e è p e r ve n u ta alla S a l a O p e r a tiv a, c h e h a p r on t a m e nt e d i spos to l ’in vi o di un a mp i o s c hi e rame n t o di mezz i di s o ccor so .

Il rogo ha co in vol to una p a r t e della copertura re s id u a d ell a struttura e un i n gen te qu a ntitat iv o di ma t eri a l i a cc umul at i all’interno dei locali. Le ope r a zio ni di spegni men to si sono protratte per diverse ore , com p li c at e da l l a pr e s e n z a d i fum o denso e d a l le e le vate t em p e rat ur e g ene ra t e d all e fi a m m e .

Tu t t a vi a, g razi e all’intervento tempestivo delle squadre, è sta to possibile evitare che l ’i ncendi o si estende sse a g l i e d i fici v ic i ni. N on si s eg n a la no feriti o persone coinvolte n e l l’ a c caduto.