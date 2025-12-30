

Capodanno ed Epifania sono alle porte: ecco il vademecum per la raccolta dei rifiuti a REGGIO EMILIA.

Capodanno, 1 gennaio 2026

Comuni della Provincia (escluso Capoluogo)

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Giovedì 01 gennaio saranno svolte regolarmente.

Le raccolte del rifiuto organico previste per Giovedì 01 gennaio sono sospese.

Comune di Reggio Emilia (zone urbane e foresi)

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Giovedì 01 gennaio saranno svolte regolarmente.

Raccolta rifiuto organico

Le raccolte del rifiuto organico previste per Giovedì 01 gennaio sono sospese.

Raccolta plastica porta a porta

Raccolta plastica zona Verde (01/01) è posticipata a Venerdì 02 Gennaio come indicato nel calendario.

Raccolta carta porta a porta

Raccolta carta zona Blu (25/12) è anticipata a Mercoledì 31 Dicembre , come indicato da calendario.

Comune di Reggio Emilia (centro storico)

Nel centro storico di Reggio, le raccolte diurne previste per giovedì 01 gennaio sono sospese. Sono confermati i servizi di raccolta del rifiuto residuo indifferenziato e rifiuto organico previsti per la sera del 01 gennaio.

Epifania, 6 gennaio 2026

Comuni della Provincia (escluso Capoluogo)

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Martedì 06 gennaio saranno svolte regolarmente.

Le raccolte del rifiuto organico previste per Martedì 06 gennaio sono sospese.

Comune di Reggio Emilia (zone urbane e foresi)

Raccolta rifiuto residuo indifferenziato

Le raccolte del rifiuto indifferenziato previste per la giornata di Martedì 06 gennaio saranno svolte regolarmente.

Raccolta rifiuto organico

Le raccolte del rifiuto organico previste per Martedì 06 gennaio sono sospese.

Raccolta plastica porta a porta

Raccolta plastica zona Rossa (06/01) è confermata per Martedì 06 Gennaio , diversamente a quanto riportato sul calendario

Raccolta carta porta a porta

Raccolta carta zona Gialla (06/01) è posticipata a Mercoledì 07 Gennaio , come indicato sul calendario.

Comune di Reggio Emilia (centro storico)

Nel centro storico di Reggio, le raccolte diurne previste per martedì 06 Gennaio sono confermate, così come il servizio notturno di raccolta rifiuto residuo indifferenziato in programma lunedì 05 Gennaio. È invece sospeso il servizio notturno di raccolta rifiuto organico previsto nella sera di lunedì 05 Gennaio .

I centri di raccolta rimarranno chiusi nelle giornate di giovedì 1 e martedì 6 Gennaio. Verrà sospesa anche la distribuzione dei materiali di consumo per le raccolte presso il Punto Ambiente Mobile di Reggio Emilia .

Nei giorni 1 e 6 Gennaio il Call Center Ambientale 800 212607 resterà chiuso come pure i Punti Ambiente dislocati sul territorio provinciale. E’ comunque possibile effettuare la prenotazione del ritiro dei rifiuti ingombranti a domicilio accedendo al portale www.servizi.irenambiente.it

Restano attive 24 ore su 24, 7 giorni su 7, le Ecostation e le Mini Ecostation alle quali è sempre possibile conferire.