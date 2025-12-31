

In occasione della Giornata mondiale della pace, domani giovedì 1 gennaio il Comune di Bologna aderisce alla marcia promossa dalla Rete regionale Pace e Nonviolenza, a sostegno dell’impegno contro la guerra e per la promozione del dialogo e dei diritti umani, un’iniziativa alla presenza di associazioni, istituzioni locali, cittadine e cittadini e che coinvolgerà 13 città e piazze del territorio da Piacenza, a Parma, Reggio Emilia, Carpi, Modena, Bologna, Imola, Ferrara, Faenza, Ravenna, Forlì, Cesena, fino a Rimini, con l’obiettivo di affermare, anche attraverso la partecipazione pubblica, il valore del contrasto ai conflitti, della giustizia sociale e della convivenza democratica.

L’appuntamento è per le 14.45 in piazza VIII Agosto alla presenza del sindaco Matteo Lepore, del cardinale Matteo Maria Zuppi, delle comunità cittadine e di cristiani, ebrei e islamici, con un appello a pace, diritti umani, democrazia.

Alle 15.30, in piazza Nettuno, si proseguirà con le voci di pace di vittime, volontari, obiettori e con gli interventi di Yassine Lafram (Global Sumud Flotilla), Jeremy Milgrom (Rabbis for Ceasefire, Clergy for Peace) e Alessandro Bergonzoni (Artista di pace).