Domenica 4 gennaio, alle ore 17, nella chiesa parrocchiale di Castelvetro si svolgerà il tradizionale concerto di Capodanno del Corpo bandistico di Castelvetro diretto dal maestro Federico Maffei, giunto alla sua 27a edizione, patrocinato dall’Amministrazione comunale e organizzato in collaborazione con la Parrocchia.

Le musiche proposte nel concerto, come di consueto, spazieranno tra vari generi, non solo quindi brani di musica originale per banda, ma anche arrangiamenti di classici, musica da film, musica pop rock ed evergreen, musica leggera, marce e brani solistici, senza dimenticare walzer e polke della tradizione viennese. I brani proposti sono di Morricone, Strauss, Fucik, Reverberi, De Haan, Bryan Adams, Shostakovic e tanti altri.

Il concerto di Capodanno è un appuntamento molto atteso dalla comunità castelvetrese, che comunque richiama ogni anno un folto pubblico proveniente anche da fuori.

Il Corpo bandistico di Castelvetro vanta un organico di oltre 50 elementi, in prevalenza giovani provenienti dalla Scuola di musica coordinata dalla stessa banda e frequentata attualmente da oltre 40 allievi.