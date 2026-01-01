

Nella notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio sono stati gestiti 529 interventi complessivi sul territorio (tra Bologna, Modena e Ferrara) con un picco dopo la mezzanotte.

A Bologna, in particolare durante gli eventi in Piazza Maggiore, dove era attivo un Posto Medico Avanzato fino alle 3.30, sono stati effettuati 27 interventi, soprattutto per malori e traumi lievi. Dieci persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, tutti con codici di bassa gravità.

Tra gli interventi rilevanti si segnala un trauma causato dallo scoppio di un petardo, per il quale una persona è stata trasportata in ospedale con codice 2.

In provincia di Bologna gli interventi sono stati 69, in buona parte risolti sul posto o portati al pronto soccorso con codici di bassa gravità. Numeri più contenuti anche nelle province di Modena e Ferrara.

Il potenziamento del servizio ha consentito di gestire la notte senza criticità rilevanti.