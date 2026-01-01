

Nelle prime ore di questa mattina, giovedì 1 gennaio 2026, le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo sono intervenute per un grave incidente stradale avvenuto nel territorio di Casalgrande. Erano le circa le 03:30 quando i soccorsi son stati allertati per un veicolo uscito di strada su via XXV Aprile – SP51 in località Case Secchia.

Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, la conducente di una vettura ha perso il controllo terminando la propria corsa con un violento impatto contro un palo a bordo carreggiata.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sassuolo, ma data la complessità dello scenario e le condizioni del veicolo, è stato richiesto anche il supporto dell’autogru proveniente dal Comando di Reggio Emilia per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione del mezzo.

I soccorritori hanno lavorato con attrezzature idrauliche per estrarre dalle lamiere la conducente, una donna dii 30 anni, unico occupante del veicolo, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La donna, estratta, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con ambulanza e automedica, e condotta all’Ospedale di Baggiovara con codice di massima gravità.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi di rito e per quanto di loro competenza. L’intervento si è concluso dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale.