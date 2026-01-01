

È stato un inizio d’anno di lavoro senza sosta per i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia, con la linea della Centrale Operativa diventata rovente subito dopo la mezzanotte. Gli uomini del Colonnello Orlando Hiromi Narducci hanno avuto giusto il tempo di un breve brindisi augurale prima di gestire una serie di allarmi presso esercizi pubblici e aziende, attivati impropriamente dalle vibrazioni dei botti, seguiti da una fitta serie di interventi per liti e danneggiamenti. Il bilancio sanitario della notte registra tre persone ferite in provincia a causa dei petardi, tra cui due minori, che hanno fatto autonomo ricorso alle cure del CAU dell’Ospedale di Reggio Emilia riportando lievi lesioni agli occhi.

Il primo intervento dell’anno è avvenuto a Cadelbosco Sopra, dove una Golf guidata da un 28enne di Gualtieri è uscita di strada in via Dante Alighieri; il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite non gravi. La notte è poi proseguita con numerose chiamate per sedare alterchi scaturiti quasi ovunque dall’abuso di alcolici: i militari sono intervenuti in locali pubblici per allontanare avventori molesti, tra vicini di casa esasperati dal fragore dei botti e tra familiari all’interno delle mura domestiche.

Momenti di paura si sono vissuti a Rolo intorno alle 00:40, quando i Carabinieri e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per l’incendio di una stanza in un’abitazione, causato probabilmente da un corto circuito; l’inquilino, un 32enne, è stato ospedalizzato per aver inalato fumi ma non è in pericolo di vita. Contemporaneamente a Gualtieri i militari hanno supportato il 118 nel soccorso a una ventenne colta da malore per l’eccessiva ingestione di alcol, mentre a Reggio Emilia, durante l’evento in centro città, un cittadino georgiano in stato di forte alterazione è stato fermato dopo aver aggredito uno steward.

Sebbene i festeggiamenti ufficiali nella “Piazza Calda” di Cerreto Laghi si siano svolti regolarmente, verso le 5:00 del mattino i Carabinieri di Collagna sono dovuti intervenire presso una struttura ricettiva per una lite tra dipendenti e alcuni giovani avventori, conclusasi con cinque persone identificate e medicate per lievi contusioni. Non sono mancati i danni al patrimonio, come l’incendio di un cassonetto nel Parco Don Andreoli a Rubiera domato dai militari della locale stazione e il danneggiamento di uno scuolabus a Santa Croce del comune di Boretto a cui ignoti hanno sfondato un vetro laterale.

Ma in mezzo a tanta concitazione la Centrale Operativa ha ricevuto anche diverse telefonate di cittadini che hanno voluto semplicemente formulare i propri auguri ai Carabinieri, ringraziandoli per il lavoro quotidianamente svolto.