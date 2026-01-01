

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 dicembre, intorno alle ore 15:30 circa, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia intervenivano nei pressi di Piazzale Marconi a seguito della segnalazione, effettuata da parte dei militari dell’Esercito impiegati in zona stazione “Storica”, di un’avvenuta aggressione.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato prendevano contatti con i militari dell’Esercito i quali riferivano della presenza di un uomo di poco più di 70 anni che aveva da poco subito un’aggressione da un giovane soggetto sconosciuto scaturita al termine di un litigio.

Nello specifico l’uomo, ancora presente nel luogo dell’intervento, riferiva che, dopo aver rimproverato il ragazzo per aver tenuto a suo dire un atteggiamento insolente nei suoi confronti, sarebbe stato spinto e colpito con pugni rovinando quindi a terra e per cui è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti medici del caso.

Grazie alle descrizioni del presunto autore dell’aggressione fornite dalla vittima e da alcuni testimoni, poi confermate dalla visione delle telecamere del sistema di videosorveglianza presente, i poliziotti sono riusciti immediatamente a riconoscere e rintracciare il soggetto, ancora presente nei pressi del sottopasso pedonale di Piazzale Marconi.

Si trattava di un 19enne tunisino, regolare sul territorio nazionale, già noto per via di alcuni precedenti prevalentemente per reati contro il patrimonio, che veniva trovato inoltre in possesso di documenti e carte bancarie intestate ad un terzo soggetto poi appurati essere provento di un furto già denunciato nei giorni scorsi.

Sulla base di quanto sopra, il 19enne veniva accompagnato presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per le ipotesi di reato di lesioni personali aggravate dalla minorata difesa e ricettazione.