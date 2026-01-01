

Vandali al circolo Primo Maggio. O meglio, visto che il circolo è chiuso da settembre – nuovo bando quest’anno per riaprirlo – nell’area verde circostante il circolo, ormai vuoto. Tavoli e sedie, posizionati sotto la tettoia dello stabile che ospitava il circolo, divelti, cestini e portarifiuti rovesciati, attrezzature dell’area giochi danneggiate. Un raid in piena regola, del quale hanno dato notizia i referenti dell’associazione che fino a settembre gestiva il circolo stesso, facendo sapere di avere già fatto le segnalazioni del caso alla Polizia Locale.