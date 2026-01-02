

Martedì 6 gennaio 2026 prenderà il via la seconda edizione della Befana Family Run e Dog Marathon “4 passi a 4 zampe” di Crevalcore.

L’appuntamento, con partenza unica per entrambi gli eventi alle ore 9.00, è presso la Palestra comunale in via Caduti di via Fani, 329 (nella zona impianti sportivi) e l’evento si terrà con qualsiasi condizione atmosferica.

L’associazione Crevalrun Ads, in accordo con l’Amministrazione Comunale e la UISP territoriale, organizza la Befana Family Run e la Dog Marathon “4 passi a 4 zampe” in collaborazione con le Associazioni: Pro Loco Crevalcore, Sempar in Baraca, Auser Crevalcore, Moto Club Crevalcore, Carabinieri in congedo e la Pubblica Assistenza di Crevalcore.

La Befana family run è una camminata non competitiva sulle distanze di km 4.2 – 9.9 – 14.8 circa. Per iscriversi: i singoli fino a 10 ‘ dalla partenza, per i gruppi entro il 3 gennaio 2026, ai riferimenti presenti sul sito istituzionale del Comune di Crevalcore.

La Dog Marathon è una passeggiata ludico motoria, in anello, sulla distanza di km 4.2 circa.

“Raccogliendo l’eredità della Maratona di Crevalcore – dichiara Donatello Poluzzi assessore comunale allo sport – che per 12 anni ha portato sul territorio, proprio il giorno della Befana, decine di migliaia di podisti da tutte le regioni d’Italia e dall’estero, oggi la Befana Family Run e Dog Marathon “4 passi a 4 zampe” danno continuità ad evento sportivo in veste “non competitiva”, cercando di mantenere lo spirito di aggregazione e valorizzazione del territorio, in un contesto festoso.”

Il Comune di Crevalcore partecipa all’evento, oltre che con un contributo economico, mettendo a disposizione le strutture necessarie come il Palazzetto comunale, le transenne, la gestione dei rifiuti, i mezzi per il trasporto dei materiali, e il proprio personale, compreso l’impiego della propria Polizia locale.

I percorsi si sviluppano sulle strade cittadine e in aperta campagna, passando inoltre per l’Oasi Naturale delle Vasche dell’Ex Zuccherificio di Crevalcore. La partecipazione è aperta a tutti, bambini compresi, e non è necessario essere affiliati ad una società podistica. Sarà possibile camminare o correre e a tutti i partecipanti verrà consegnato un premio di partecipazione al termine della camminata.

Sul percorso ci saranno due ristori con cibo e bevande, più uno finale previsto all’interno della Palestra comunale in via Caduti di via Fani, 329, nel centro sportivo “Armando Sarti”.

“All’interno della manifestazione – conclude Poluzzi – ci saranno momenti di convivialità, come il riscaldamento muscolare a suon di musica e il ristoro finale a base di gnocco farcito e lambrusco. Un’occasione ormai tradizionale per cittadini e sportivi crevalcoresi, ma non solo, in una giornata di sport e aggregazione.”