I misteri e le meraviglie della fisica quantistica sono il tema dell’ultimo appuntamento con la rassegna “Domeniche in scienza”, in programma domenica 4 gennaio, alle 18, all’Auditorium Loria, a ingresso libero.
Catalina Curceanu, dirigente di ricerca ai Laboratori di Frascati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, in dialogo con Alfonso Cornia, guiderà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta della meccanica quantistica e delle tecnologie emergenti, come i computer quantistici, dalle risorse quantistiche, come sovrapposizioni di stati ed entanglement, al celebre paradosso del “gatto di Schrödinger”.
La rassegna “Domeniche in scienza” è realizzata dalla Biblioteca Loria in collaborazione con la libreria La Fenice e l’Università per la libera età Natalia Ginzburg.
Domenica 4 gennaio, prima domenica del mese, la Biblioteca Loria sarà aperta in via straordinaria dalle 15 alle 19.