In occasione della festa dell’Epifania, weekend lungo di aperture straordinarie per i Musei di Palazzo dei Pio: domenica 4 gennaio, i Musei saranno normalmente aperti dalle 10 alle 18 ma, come accade ogni prima domenica del mese, l’ingresso sarà gratuito. Lunedì 5 e martedì 6 gennaio è prevista un’apertura straordinaria, sempre dalle 10 alle 18. E fino a domenica 11 gennaio sarà possibile visitare le mostre “Nella Cornice. Storie dipinte nelle collezioni dei Musei di Carpi”, “Angeli. Messaggeri tra cielo e terra” e “Formare la storia. Percorsi di costruzione dell’identità di Carpi” allestite nelle sale del Palazzo e la cui chiusura era prevista inizialmente per il 6 gennaio.

Sempre domenica 4 gennaio apre in via straordinaria, dalle 15 alle 19, anche la Biblioteca Loria che, alle 18 in Auditorium, propone l’ultimo appuntamento della rassegna “Domeniche in scienza” dal titolo “Gatto di Schrödinger, qubit e altre meraviglie quantistiche. Dalla fisica quantistica ai computer del futuro”. Apertura straordinaria nel pomeriggio di domenica, dalle 15 alle 19, anche per il Castello dei Ragazzi dove, dalle 15.30, si può partecipare al laboratorio “Welcome 2026” per la realizzazione del tradizionale calendario.