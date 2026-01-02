

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Savignano sul Panaro avrà una nuova stazione ecologica, più grande e moderna. Partono infatti mercoledì 7 gennaio i lavori per la completa ristrutturazione del centro di raccolta per rifiuti differenziati di via Sant’Anna, che riaprirà ampliato e rinnovato entro la prossima estate.

Il progetto, per un investimento di oltre 1 milione e mezzo di euro (di cui quasi la metà finanziati con fondi PNRR), sarà realizzato dal Gruppo Hera in accordo con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo principale di rendere la stazione ecologica più funzionale e aumentare la capacità di stoccaggio dei rifiuti, a beneficio della collettività.

Il nuovo centro di raccolta, che occuperà anche una porzione del piazzale del vicino magazzino comunale, avrà una superficie di 1.400 metri quadri. Saranno realizzati, ad esempio, nuovi stalli per il conferimento di legno, potature e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), mentre un nuovo box sarà destinato ai rifiuti urbani pericolosi (RUP). Saranno rivisti i percorsi interni (sia pedonali sia per le auto) con il rifacimento della pavimentazione, compresa la segnaletica orizzontale e verticale; sono previsti inoltre lo spostamento della pesa e la realizzazione di una nuova guardiola e di un nuovo magazzino. La recinzione sarà del tutto rinnovata, mentre la ristrutturazione prevede interventi anche su sottoservizi e impianti, che comprendono tra l’altro l’illuminazione di emergenza, un nuovo sistema antincendio e nuovi allacciamenti idrici ed elettrici.

Durante i lavori, i cittadini di Savignano sul Panaro potranno rivolgersi a tutti i centri di raccolta del territorio; il più vicino è quello di Vignola in via Barella (aperto giovedì, venerdì e sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30; il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30. Alla domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18).

Per chi ha necessità di ritirare sacchi e pattumelle, è stato attivato un punto di consegna straordinario presso il municipio, disponibile tutti i giovedì a partire dal 15 gennaio, dalle ore 15 alle ore 18.

Si ricorda che le stazioni ecologiche del Gruppo Hera sono intercomunali, cioè possono essere utilizzate indipendentemente dal comune di residenza, presentando codice fiscale o Carta Smeraldo.

I centri di raccolta sono strategici per la gestione dei servizi ambientali: qui possono essere portati tutti quei rifiuti urbani che per tipologia, dimensioni e peso non possono essere conferiti attraverso la raccolta stradale e domiciliare. Integrano quindi il servizio ordinario e rappresentano l’opzione ambientale più sostenibile: i materiali qui conferiti, infatti, sono avviati prevalentemente a riciclo. Hera mette infine a disposizione delle utenze domestiche il servizio gratuito di ritiro rifiuti ingombranti a domicilio: basta prendere un appuntamento tramite l’app Il Rifiutologo oppure telefonare al numero verde 800 999 500.