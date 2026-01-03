L’incontro inizia dopo un minuto di raccoglimento per la tragedia di Crans. Dopo l’avvio neroverde che sblocca il match con il vantaggio di Thorstvedt, i gialloblu reagiscono subito e trovano il pareggio con Pellegrino.
Le squadre vanno all’intervallo in parità. Non servirà il secondo tempo per sbloccare il derby emiliano con un risultato che accontenta entrambe le squadre.
Sassuolo sale a 23 punti in classifica e rimane avanti di 5 lunghezze rispetto al Parma che però conta una partita in meno.
Il 6 gennaio arriva al Mapei alle 20.45 la Juve per la 19ma giornata di campionato.