

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Con la fine del 2025 non sono terminate le tante iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale ed Sgp in collaborazione con le associazioni ed i circoli del territorio per le festività. Anzi: rilanciano in questo 2026 con un ponte dell’Epifania all’insegna del divertimento e dello stare insieme.

Si inizia già domenica 4 gennaio, al teatro Carani, dove a partire dalle ore 17 sarà di scena “Merry Christmas, happy holidays”: NonSoloGospel Choir presenta un concerto natalizio allegro e brioso proponendo un repertorio che si ispira all’aspetto spensierato del periodo natalizio.

Il clou sarà il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio, sempre al teatro Carani dove, dalle ore 16, sarà di scena “Il più furbo”: un lupo travestito da nonna, perso nel bosco tra fiabe e figuracce. Quando credi di essere il più furbo… ti chiudi fuori casa.

Dalle ore 16,30 in piazza Garibaldi, poi, l’estrazione dei biglietti vincenti del “Concorso di Natale”, organizzato da Sassuololtre.

I premi:

1°: buono viaggio da 1500€

Dal 2° al 4°: 2 biglietti omaggio per Sassuolo – Cremonese del 25 gennaio, con tour dello Stadio nel pre gara e visione dell’ evento dall’area Hospitality (zona élite)

5° e 6°: 1 biglietto per “Cabaret – the musical” con Arturo Brachetti di domenica 7 marzo alle 17:00 presso il Teatro Carani

Dal 7° al 16°: visita guidata da Luca Silingardi a Palazzo Ducale

Dal 17° al 26°: visita guidata al Castello di Montegibbio