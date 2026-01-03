

Nuvolosità diffusa, con temporaneo e progressivo diradamento nel corso della giornata sulle pianure settentrionali. Sui rilievi centro-orientali e sul settore romagnolo la copertura rimarrà invece più compatta, con possibili deboli pioviggini.

Temperature minime in flessione, con valori tra 1 e 3 gradi lungo la costa e tra -2 e -4 gradi nelle zone di pianura emiliane. Massime stazionarie sulle pianure occidentali, con valori attorno a 5 gradi, in lieve aumento su quelle centro-orientali dove si porteranno tra 6 e 9 gradi. Temperature in flessione sui rilievi con zero termico in calo durante la giornata da 1400 a 700 metri. Venti in prevalenza deboli settentrionali, moderati con rinforzi da nord-est lungo la costa e sui crinali appenninici. Mare da poco mosso al mattino a molto mosso nella sera.

(Arpae)