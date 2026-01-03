

Identificate tre vittime italiane della tragedia di Capodanno a Crans Montana. Lo ha riferito l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado agli organi di stampa, precisando che le famiglie sono già state informate.

Una delle tre vittime è uno studente sedicenne di Bologna, in vacanza a Crans-Montana col padre. “È una notizia che ci riempie di ulteriore e intenso dolore: quanto successo è davvero terribile. Ci stringiamo alla famiglia di Giovanni Tamburi e ai suoi cari, a cui, a nome dell’intera comunità regionale, inviamo profondo cordoglio e solidarietà. Tutta l’Emilia-Romagna è con loro”. Così il presidente della Regione, Michele de Pascale, non appena appresa la notizia della morte del giovane studente bolognese, Giovanni Tamburi, nella strage di Capodanno a Crans-Montana-