Secondo fonti di “Chi l’ha visto?”, sarebbero stati trovati resti umani in un casolare abbandonato nella frazione di Vitriola, nel comune di Montefiorino.

I resti, da identificare e con a fianco un indumento intimo femminile, sarebbero stati rinvenuti il 1° gennaio da due escursionisti in un casolare abbandonato, controllato e posto sotto sequestro dai Carabinieri. Il casolare si trova non lontano dall’abitazione della giovane donna 32enne, a Vitriola di Montefiorino, dove è stata vista l’ultima volta il 18 settembre 2024. Quel giorno era stata accompagnata a casa dopo le dimissioni dal pronto soccorso dell’ospedale di Sassuolo.

Per sapere a chi appartengono quei resti sarà necessario attendere l’esame del dna.