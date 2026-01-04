

C’è un momento, entrando in teatro, in cui le luci si abbassano e tutto può succedere. È lì che nasce la magia, quando la fantasia si mescola alla curiosità e ogni porta può aprire un mondo, soprattutto quando si è bambini.

“Nella pancia del teatro”, lo spettacolo ideato e interpretato da Claudio Milani, invita bambini e famiglie a vivere proprio quell’incanto, trasformando gli spazi del Teatro Asioli in un percorso di storie e meraviglia. Appuntamento a martedì 6 gennaio, alle 15 e alle 17, come da programma, con una terza rappresentazione aggiunta alle ore 11 per venire incontro alle numerose richieste da parte del pubblico.

Un segnale della grande partecipazione per un’esperienza pensata per piccoli gruppi, dedicata ai bambini dai 3 agli 8 anni. Accompagnati dalla voce di Milani, i piccoli spettatori attraversano luoghi segreti del teatro, tra poltrone rosse, angoli bui, luci colorate e tende vellutate. In ogni stanza, una scatola colorata si apre per liberare una nuova storia, classica o inventata, fino al momento finale sul palcoscenico, dove la voce si fa corpo e la narrazione prende vita davanti a tutti.

La rappresentazione fa parte del ciclo di eventi di Sciroppo di Teatro, il progetto di welfare culturale promosso da ATER Fondazione in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna. La programmazione per famiglie del Teatro Asioli aderisce a questa realtà: nato per unire cultura e benessere, il progetto valorizza il teatro come esperienza capace di generare salute, legami e inclusione. Grazie alla collaborazione con pediatri e Centri per le Famiglie, il Family&Friends Pass consente a bambini e adulti di scoprire insieme la forza gentile del racconto e il piacere condiviso della scena teatrale.

Informazioni: tel. 0522 637813, info@teatroasioli.it, www.teatroasioli.it