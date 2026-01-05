

Come dice il detto “l’Epifania tutte le feste porta via” e così il 6 gennaio sarà l’ultimo giorno di apertura al pubblico del grande presepe nel parco di Villa Varini a San Possidonio.

L’epifania di Gesù celebra l’arrivo dei Re Magi per visitare il bambinello e così avverrà anche a San Possidonio con la partecipazione di tutta la comunità per trasformare il grande presepe meccanizzato in grande presepe vivente.

Il corteo dei re magi partirà alle ore 15.00 dal sagrato della chiesa guidato dalla stella cometa per le vie del centro, con angeli e pastori accompagneranno i tre re venuti da lontano insieme alla Befana fino alla capanna dove ad attenderli ci saranno Maria e Giuseppe con il bambino.

Nel cammino ognuno trova il proprio posto e il proprio spazio: le bimbe vestite da angioletti porteranno la stella cometa, bimbi con cappelli e bastoni saranno i pastorelli, giovani e adulti insieme ai rievocatori del Battaglione Estense saranno il popolo che accompagna i Re Magi alla capanna. I protagonisti della scena saranno i giovani a rappresentare i ruoli principali.

A chiudere il corteo dei Re Magi ci sarà la dolce vecchietta protagonista del 6 gennaio: la Befana.

Una volta consegnati i doni, oro incenso e mirra, alla sacra famiglia la festa continuerà con allegre danze proposte dal Battaglione Estense. I rievocatori poi andranno a popolare le varie case del presepe per animare le botteghe e la vita contadina degli anni ‘40.

Alle ore 16.00 la Befana tornerà in piazza Andreoli per la tradizionale distribuzione delle calze ai bimbi e bimbe presenti con selfy e sorrisi. Una festa per tutte le famiglie, un vero momento di pace, condivisione e integrazione che chiude le festività natalizie grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale, la parrocchia, le associazioni di volontariato e i commercianti di San Possidonio.