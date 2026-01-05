

Vigilia dell’Epifania speciale per la Pediatria del Policlinico di Modena. Questo pomeriggio sono tornati come da tradizione i volontari dell’AVAP di Maranello, i quali hanno accompagnato la Befana in reparto per andare a incontrare i bambini ricoverati. Per l’occasione la “vecchietta” ha consegnato ai degenti delle calze con all’interno dolciumi e altre leccornie. Quest’anno i volontari hanno portato con loro anche delle ceste contenenti dei simpatici pelouche.

La delegazione dell’AVAP è stata ricevuta dalla Direttrice della Pediatria, professoressa Barbara Predieri, oltre al personale medico e sanitario presente in reparto.