

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Aprirà ufficialmente domani, mercoledì 7 gennaio, il nuovo Nido Parco di Sassuolo, una struttura educativa moderna e immersa nel verde che rafforza il sistema dei servizi per l’infanzia della città. Con questa apertura, i posti complessivi negli asili nido comunali passano da 303 a 320, confermando l’obiettivo di asilo nido per tutti.

Le liste d’attesa erano già state azzerate a settembre. Il nuovo Nido Parco non solo consolida quel risultato, ma lo rende strutturale e duraturo, rafforzando l’offerta educativa per le famiglie sassolesi.

All’inizio del 2024 i posti disponibili erano 250.

In 18 mesi di mandato, l’Amministrazione comunale ha attivato 70 nuovi posti nido, portando Sassuolo a garantire oggi l’accoglienza di tutte le famiglie che hanno presentato domanda.

“Asilo nido per tutti era un impegno chiaro del nostro programma – sottolinea il Sindaco Matteo Mesini –. In un anno e mezzo abbiamo aumentato in modo significativo e concreto i posti disponibili: prima azzerando le liste d’attesa, poi rafforzando il sistema con nuove strutture. Oggi possiamo dire che quella promessa è stata mantenuta. Il Nido Parco è un investimento sul futuro della città e sul benessere delle famiglie”.

Il nuovo Nido Parco mette a disposizione 46 posti complessivi, di cui 20 dedicati ai bambini nel primo anno di vita, grazie all’attivazione di due nuove sezioni “lattanti”. I restanti 26 posti sono destinati ai bambini più grandi. La struttura è inoltre progettata per accogliere in futuro un numero ancora maggiore di bambini, garantendo flessibilità e capacità di crescita del servizio.

“La nuova struttura – spiega l’Assessore all’Istruzione Maria Savigni – è stata pensata secondo criteri di sostenibilità, sicurezza e qualità educativa. Spazi luminosi, ambienti a misura di bambino e un forte legame con il verde rendono il Nido Parco un luogo educativo moderno e accogliente, capace di sostenere le famiglie fin dai primi mesi di vita dei bambini”.

L’apertura del nuovo nido si inserisce in una strategia complessiva di potenziamento dei servizi educativi 0-6 anni, con particolare attenzione all’accessibilità, alla qualità pedagogica e alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.

Il Nido Parco sarà operativo da domani, mercoledì 7 gennaio.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 10 gennaio, con una giornata dedicata ai bambini e alle loro famiglie.