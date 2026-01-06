Nuovo organigramma istituzionale per CNE-Federimpreseuropa, governance rafforzata

ROMA (ITALPRESS) – CNE – Federimpreseuropa annuncia ufficialmente il proprio nuovo organigramma istituzionale, volto a rafforzare la governance, le competenze e la rappresentanza istituzionale a livello nazionale ed europeo. Alla guida dell’organizzazione è Maria Modaffari, Presidente Nazionale, membro del Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) in rappresentanza di Federimpreseuropa e rappresentante di interessi presso la Camera dei Deputati, il Parlamento Europeo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Accanto alla Presidente opera l’Ufficio di Presidenza, che coordina le relazioni istituzionali e le attività strategiche. Antonio Luppino ricopre il ruolo di supporto alle relazioni esterne del Presidente Nazionale e modera gli eventi istituzionali, nonchè figura di riferimento per il contatto con partner, enti e istituzioni.

Nella governance centrale anche Tommaso Scalzi, attuale Vice Presidente di CNE – Federimpreseuropa, oltre a Coordinatore del Dipartimento Politiche Sociali, svolgendo attività di indirizzo strategico volte allo sviluppo delle politiche sociali ,del lavoro e dell’inclusione.

La Direzione Generale è affidata a Giuseppe Virgili, che ricopre anche il ruolo di Coordinatore del Dipartimento Politiche Agricole, Ambiente e Territorio e svolge un ruolo attivo di rappresentanza istituzionale partecipando a tavoli di confronto con enti pubblici, istituzioni e organismi di settore.

Di particolare rilievo è la figura di Fabio Massimo Castaldo, Coordinatore del Dipartimento Politiche e Affari Europei ed ex Vice Presidente del Parlamento Europeo, che supporta direttamente la Presidente Nazionale nella rappresentanza istituzionale presso il Parlamento Europeo e contribuisce a rafforzare la presenza e l’influenza di CNE – Federimpreseuropa nei processi decisionali comunitari.

Strategica è anche la presenza di Valeria Lazzaroli, Responsabile delle Risorse Umane di Federimpreseuropa, Coordinatrice del Dipartimento Innovazione Tecnologica e Intelligenza Artificiale e Presidente Nazionale di ENIA, esperta di innovazione, digitalizzazione e intelligenza artificiale, impegnata nello sviluppo di modelli tecnologici avanzati e sostenibili e nel supporto alle imprese nei percorsi di trasformazione digitale.

Luciano Tarantino, Coordinatore del Dipartimento Consulenza Strategica e Welfare Aziendale e Presidente dell’Associazione ANP.IA, si occupa di consulenza strategica alle imprese e sviluppo di modelli di welfare aziendale, rafforzando il collegamento tra mondo imprenditoriale e associazioni di settore.

Il sistema dei dipartimenti tematici si completa con Niccolò Giusti per l’Internazionalizzazione e Affari Esteri, Laura Pollio per Europrogettazione e Bandi, Nicole Magliocchini per il Dipartimento Legale, Valerio Tulli per il Coordinamento Legislativo, Marco Sicbaldi per Energia e Ufficio Stampa, Riccardo Spinelli per Startup e Sviluppo delle PMI, Valentina Chiaudano per Marketing Aziendale, Alice Tranchida per i social media e Emma Medici e Michela Iannone per magazine, podcast e organizzazione eventi istituzionali.

“Con questo nuovo organigramma – dichiara la Presidente Nazionale Maria Modaffari – CNE – Federimpreseuropa rafforza la propria capacità di rappresentare le imprese nei tavoli decisionali nazionali ed europei, unendo competenza, innovazione e visione strategica, a supporto dello sviluppo economico e della crescita del sistema imprenditoriale italiano ed europeo”.

– foto ufficio stampa CNE – Federimpreseuropa –

(ITALPRESS).