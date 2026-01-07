

Si è chiusa ufficialmente ieri, con gli eventi organizzati in occasione dell’Epifania, la rassegna “Comunità in Festa Insieme”, il cartellone di iniziative natalizie che dal 29 novembre ha animato Castelfranco Emilia e le sue frazioni. Primo dato, forse il più importante: i numeri molto positivi in termini di partecipazione, che raccontano di oltre 38 mila presenze complessive, un dato che supera di poco più del 20% i già ottimi risultati dello scorso anno – quando furono 30mila le persone che presero parte agli eventi -, rilanciando il territorio come un polo d’attrazione per l’intera provincia e non solo.

Questo è stato possibile grazie ad oltre settanta appuntamenti capaci di trasformare la città in un palcoscenico diffuso: «Siamo profondamente orgogliosi di questi numeri, che testimoniano la straordinaria vitalità della nostra comunità – dichiara l’assessore alla Cultura, Silvia Cantoni -. Vedere oltre 38 mila persone scegliere Castelfranco Emilia nella sua completezza, andando anche appositamente nelle sue frazioni, è la conferma che la strada della capillarità e dell’inclusività è quella vincente. Abbiamo proposto un programma che ha saputo parlare a tutti: dalle installazioni multimediali al Museo Civico alle feste di piazza, passando per eventi più tradizionali e culturali. Questo successo, tengo a ribadirlo, è il frutto di un immenso lavoro di squadra tra Amministrazione, tecnici, volontari, commercianti e realtà del terzo settore, a cui va il mio più sentito ringraziamento».

Tra i momenti che hanno maggiormente caratterizzato questa edizione, spicca il grande successo della “Après Slide” in Corso Martiri, una novità assoluta che ha trasformato il cuore della città in un villaggio alpino attirando un pubblico giovane e numerosissimo. Grande partecipazione anche per il Vintage a Piumazzo, giunto alla sua quarta edizione, con la frazione che ha attirato tanti visitatori anche per la presenza dello storico presepe meccanico del Maestro Negrini. Poi, ancora, protagonisti del cartellone di eventi la suggestiva sfilata dei trattori illuminati a Manzolino, il tradizionale Brindisi del Tortellino in Piazza Garibaldi e l’inaugurazione de “I colori del museo”, che ha registrato un afflusso continuo di visitatori.

Il sindaco di Castelfranco Emilia, Giovanni Gargano, ha sottolineato l’impatto dell’iniziativa: «“Comunità in Festa Insieme” è stato un vero e proprio motore di relazioni. Castelfranco Emilia ha dimostrato di essere una città che sa illuminarsi di vita propria, capace di offrire accoglienza e bellezza 365 giorni all’anno. Questi 38 mila passaggi sono ossigeno per il nostro commercio: per questo devo ringraziare l’assessore Cantoni per lo splendido lavoro fatto insieme agli uffici, ai tecnici, ai commercianti, alle parrocchie, alle associazioni e, più in generale, a tutto il terzo settore. Inoltre, aver organizzato più di 70 eventi in appena un mese risponde ad un principio chiaro, che peraltro è una vera e propria delega di Giunta: quella di Castelfranco Emilia 365, che ha l’ambizione di proporre sul territorio un evento al giorno, proprio come accade nelle grandi città. Ci stiamo riuscendo, e ne sono davvero orgoglioso. Abbiamo salutato il 2025 e accolto il nuovo anno con la consapevolezza di essere una grande comunità».