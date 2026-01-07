

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7, alle 5:00 di giovedì 8 gennaio, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sul Raccordo di Casalecchio (R14), verso la A14 Bologna-Taranto. In alternativa, chi è diretto verso Ancona e Padova, potrà utilizzare il ramo di immissione sulla A14 verso Bologna Borgo Panigale/Ancona.

Si precisa che l’uscita della stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio, non sarà raggiungibile per chi proviene da Milano. In alternativa si potrà utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14.

Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, verso Bologna, che era previsa dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 7 alle 5:00 di giovedì 8 gennaio; di conseguenza, l’area di servizio “Sillaro est”, situata nel suddetto tratto, sarà regolarmente aperta.

Il suddetto tratto sarà chiuso dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del ponte sul torrente Idice.

L’area di servizio “Sillaro est” sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, SP31, via Stradelli Guelfi, via Caselle e rientrare in A14 alla stazione di Bologna San Lazzaro.