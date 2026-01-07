Giovedì 8 gennaio la Fiamma olimpica, attraverserà il territorio comunale di Fiorano Modenese, nel suo viaggio verso i Giochi olimpici invernali di Milano–Cortina 2026.
Il convoglio che accompagna la staffetta dei tedofori entrerà a Fiorano Modenese dal confine con il comune di Maranello (via Gazzotti, via Claudia) indicativamente verso le ore 8.50-9.00.
La Fiamma si muoverà in direzione ovest lungo via Statale, via Flumendosa, via Statale Est, via Vittorio Veneto, con tappa davanti al Municipio in piazza Ciro Menotti, via Vittorio Veneto, via Marconi, per poi svoltare a sinistra in via Circondariale San Francesco (rotonda Iperfamila) ed entrare nel territorio di Sassuolo.
Per ragioni di sicurezza, le strade coinvolte dal passaggio verranno chiuse alla circolazione per pochi minuti, solo per la durata del transito del convoglio che accompagna la Fiamma e solo nella direzione interessata. La circolazione potrebbe pertanto subire qualche rallentamento.
Tutti i cittadini sono invitati a seguire il passaggio della Fiamma Olimpica, anche i ragazzi delle scuole sono stati invitati.