I premi milionari della Lotteria Italia sono stati resi noti durante la trasmissione Affari Tuoi. Sono 5 i premi maggiori.
Primo premio, valore 5 milioni di euro: biglietto numero di serie T2270462 venduto a Roma
Secondo premio, valore 2,5 milioni di euro: biglietto numero di serie E334755 venduto a Ciampino (RM)
Terzo premio, valore 2 milioni di euro: biglietto numero di serie L430243 venduto a Quattro Castella (RE)
Quarto premio, valore 1,5 milioni di euro: biglietto numero di serie D019458 venduto a Jerzu (NU)
Quinto premio, valore 1 milione di euro: biglietto numero di serie Q331024 venduto ad Albano Laziale