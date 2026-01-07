

Alla luce del grave episodio avvenuto la sera del 5 gennaio, che ha tragicamente causato la morte del giovane capotreno Alessandro Ambrosio, il sindaco Matteo Lepore ha chiesto oggi al Prefetto di convocare con urgenza il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La Stazione ferroviaria di Bologna rappresenta un nodo strategico per la mobilità cittadina e nazionale ed è quotidianamente attraversata da cittadini, lavoratori e turisti. Proprio per questo, la sicurezza dell’area circostante deve essere considerata una priorità assoluta.

Il drammatico omicidio di questi giorni ha evidenziato in modo inequivocabile la necessità di intensificare gli interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di disagio sociale che insistono sulla zona, fenomeni che, se non adeguatamente affrontati, possono degenerare in episodi di estrema gravità.

Nel confermare piena fiducia nella consueta attenzione del Prefetto e nella proficua collaborazione che da sempre contraddistingue i rapporti tra Prefettura e Comune di Bologna, si ribadisce l’urgenza di un confronto istituzionale per individuare azioni concrete e coordinate volte a garantire maggiore sicurezza e tutela per chi vive e attraversa quotidianamente quest’area fondamentale della città.