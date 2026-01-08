

La Fondazione CR Carpi promuove un incontro pubblico con Enzo Iacchetti, protagonista della scena televisiva e culturale italiana, che domenica 11 gennaio alle ore 16.30 sarà a Carpi per presentare il suo nuovo libro “25 minuti di felicità”.

L’incontro si terrà presso l’Auditorium San Rocco di Carpi e sarà condotto dal giornalista Pierluigi Senatore, che accompagnerà il pubblico in un dialogo con l’autore. Nel suo nuovo libro, Iacchetti propone un’autobiografia ironica e sincera attraverso una raccolta di pensieri, racconti e riflessioni che, con il suo tono inconfondibile, invitano a riscoprire il valore dei piccoli momenti quotidiani.

L’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti. L’iniziativa rappresenta un’occasione di approfondimento culturale e di confronto diretto con l’autore, aperta a tutta la cittadinanza.