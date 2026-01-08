

La compagnia sassolese H.O.T. Minds torna in scena al Teatro De André di Casalgrande, sabato 24 gennaio alle ore 21:00 e domenica 25 gennaio alle ore 17:00, per l’ultima volta con lo spettacolo musicale HÈROS️. Un’emozionante produzione che vi trasporterà tra i miti e la magia dell’antica Grecia, grazie a musiche eseguite dal vivo e a canzoni inedite.

HÈROS è un avvincente racconto di eroismo, coraggio e amore. Ercole, semidio dalla forza sovrumana, viene sottratto dall’Olimpo da Ade, malvagio dio degli inferi, e cresce sulla Terra come un comune mortale. Grazie all’aiuto del satiro Filottete e all’amore di Megara, Ercole affronta un viaggio epico per dimostrare il suo valore e conquistare un posto tra gli dei. Riuscirà a superare le sfide mitologiche e scoprire cosa significa davvero essere un eroe?

Biglietti acquistabili presso la biglietteria del teatro o su vivaticket.