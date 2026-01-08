

Dall’8 gennaio torna Pillole di Movimento, la storica iniziativa di UISP Bologna nata per incentivare le persone ad aumentare il proprio livello di attività fisica e contrastare i rischi della sedentarietà. È ormai noto come uno stile di vita inattivo sia strettamente legato a problematiche di salute, tra cui l’obesità, riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità come una vera e propria patologia.

Grazie alla collaborazione delle farmacie Federfarma e BENU Farmacia e alla co-progettazione con l’AUSL di Bologna, oltre ai partner e alle istituzioni, anche per il 2026 viene offerto un mese gratuito di attività fisica in palestra o in piscina. La distribuzione delle scatole sarà ancora più ampia: quest’anno saranno infatti consegnate oltre 25.000 confezioni di Pillole di Movimento nelle farmacie BENU e Federfarma di Bologna e provincia.

“Le Pillole di Movimento – spiega la Presidente Paola Paltretti – nascono per offrire un’ulteriore spinta a chi, tra gli obiettivi del 2026, ha scelto di rimettersi in forma o praticare più sport. UISP, insieme alle sue associazioni sportive, accoglie cittadini e cittadine aprendo piscine e palestre a chi vuole mettersi alla prova e scoprire nuove attività guidato dal nostro personale esperto”.

Sono 10 le società che confermano la loro partecipazione al progetto: Gruppo Sportivo Riale, Polisportiva Giovanni Masi, Polisportiva Monteveglio, Polisportiva Pontevecchio, Polisportiva Sport 2000, Shotokan Club, Sempre Avanti, Sogese Community, Unione Polisportiva Persicetana e Unione Sportiva S.S.D. a.R.l.

L’iniziativa è rivolta alle persone sedentarie, maggiorenni e munite di certificato medico per attività non agonistica, che non risultino già iscritte – a partire da settembre 2025 – nelle strutture in cui intendono utilizzare la gratuità. Per partecipare, è necessario contattare le segreterie delle polisportive, delle palestre o delle piscine aderenti per conoscere modalità, attività e orari disponibili. La promozione è valida fino a esaurimento dei posti messi a disposizione dalle singole società.

Il mese gratuito si potrà utilizzare fino al 28 febbraio nelle piscine e fino al 31 marzo nelle palestre.

Un ringraziamento speciale va ai partner che sostengono la campagna di promozione della salute: Conad, Health Ability Experience, Castel Guelfo The Style Outlets, Mielizia, al media partner Il Resto del Carlino. Si ringrazia Banca di Bologna. L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna.

Contenuto della scatola:

• Bugiardino informativo

• 1 voucher Conad

• 1 voucher Health Ability Experience

• 1 voucher Castel Guelfo The Style Outlets

• 1 voucher Mielizia

Nel bugiardino sono presenti:

• l’elenco completo di piscine e palestre aderenti

• il regolamento per partecipare all’iniziativa

Per maggiori informazioni visita www.uispbologna.it/pilloledimovimento2026 oppure rivolgiti alle farmacie, alle società sportive e alle strutture aderenti.