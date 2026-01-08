

La Libera università castelnovese del sapere permanente, in collaborazione con il Circolo Arci Bocciodromo, Auser e Spi Cgil organizza 22 incontri, con il sostegno del Comune. Si tratta di un ciclo di appuntamenti con esperti, che si terranno nella sala polivalente del circolo ricreativo Bocciodromo, dalle ore 15 alle ore 17.

Le lezioni inizieranno il 29 gennaio, con lo storico e archeologo Ivan Chiesi che presenterà il suo recente volume “Storia di Castelnovo di Sotto e delle sue comunità”. Il 5 febbraio il dottor Pietro Ragni che parlerà di “Perché le fake news possono affascinare più della verità”. Il 12 febbraio Alberto Sacco spiegherà “Katherine Johnson: la conquista dello spazio e della matematica”. Il 19 febbraio Davide Villani illustrerà la “Grande magia di Eduardo De Filippo”. Sabato 21 febbraio, alle ore 20.30, ci si trasferirà al teatro Ariosto di Reggio per assistere allo spettacolo di prosa “La grande magia”. Il 26 febbraio, alle ore 15, visita alla collezione Maramotti accompagnati da Aurora Marzi. Il 5 marzo M. Manghi e D. Ferraguti parleranno di “La cura di sé: tra benessere, salute e contesto sociale”. Il 12 marzo Chiara Mina affronterà il tema della “sicurezza alimentare”. Giovedì 19 marzo Luca Casoli parlerà di “agricoltura tra obiettivi e sostenibilità, nuove avversità e cambiamenti climatici”. Giovedì 26 marzo Stefania Meniconi spiegherà “Elio Vittorini. Percorsi letterari per giovani nella tempesta”. Giovedì 2 aprile si andrà alla scoperta dei tesori di Reggio visitando i Chiostri di San Pietro e San Prospero accompagnati da Aurora Marzi. Giovedì 9 aprile Tiziano Bettati parlerà di “internet e il web sono sinonimi? Due tecnologie sulle quali si basa la nostra quotidianità digitale”. Giovedì 16 aprile spazio al tema “Il Giappone tra tradizioni millenarie e modernità”. Il 23 aprile Rocco d’Alfonso parlerà di “Europa tra passato, presente e futuro. Vecchi problemi e nuove sfide”. Il 30 aprile Marco Zambelli spiegherà la “Liberazione nel cinema”. Sabato 7 marzo ci sarà la trasferta a Vigevano e Lomello. Giovedì 14 maggio Pierantonio Magnani spiegherà gli “Errori e orrori nella medicina del Medioevo”. Sabato 16 maggio nuova uscita al tempio sikh di Novellara accompagnati da Kiranjit Kaur. Il 21 maggio Gianluca Bottazzi spiegherà “Il paesaggio emiliano dall’antichità a oggi”. Il 28 maggio Fausto Nicolini parlerà del “Sistema sanitario nazionale e universalistico: tra diritto fondamentale alla salute e sostenibilità”. Sabato 4 giugno gita al lago d’Iseo e alla cantina Cà del Bosco in Franciacorta. Sabato 6 giugno, alle ore 12, “pranzo sociale” ai laghetti di Camporanieri.

La quota associativa per l’anno solare 2025 sarà di 8 euro. La quota di partecipazione per le attività gennaio-giugno è di 20 euro (uscite a parte).

Le iscrizioni si raccoglieranno giovedì 15 gennaio, dalle ore 15 alle ore 17, al bocciodromo.