Si svolgerà domani, sabato 10 gennaio a partire dalle ore 10 in Via Padova 22, la cerimonia d’inaugurazione del nuovo Nido Parco che, già dalla ripresa delle attività scolastiche dopo la pausa natalizia, sta già ospitando i bambini.

Durante la mattinata sono previsti il momento dei saluti istituzionali, la visita degli spazi e tante attività per i più piccoli: i laboratori a cura della cooperativa Dolce, giochi e letture animate a cura dell’Associazione Librarsi.

Un’occasione per scoprire insieme il nuovo servizio e trascorrere una mattinata in compagnia.