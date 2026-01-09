L’Amministrazione Comunale di Mirandola ringrazia Ferrovie dello Stato per aver accolto la richiesta di dotare la Stazione dei treni FS di Cividale di una rampa per l’accompagnamento delle biciclette da e verso i binari. Un intervento concreto che va a migliorare l’accessibilità e rende più agevoli gli spostamenti per chi viaggia su due ruote.
Un segnale di attenzione importante non solo per i cicloamatori e per i numerosi fruitori della Ciclovia del Sole, ma anche per l’intera comunità, che vede riconosciuto il valore di una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva
Un gesto che rafforza il percorso intrapreso da Mirandola sul fronte della ciclabilità e che si inserisce pienamente nella sensibilità dimostrata dalla città, certificata dalle 4 Bike Smile ottenute da FIAB Modena Ambiente e Bicicletta.