Cielo molto nuvoloso, con foschie dense o nebbie sulle zone di pianura e nelle valli. Saranno possibili deboli piogge sul settore occidentale e precipitazioni sporadiche, anche a carattere di pioviggine, sul resto della regione nella mattina.

Temperature minime in lieve aumento, con valori attorno a 5/6 gradi. Massime pressoché stazionarie, con valori tra 8 e 10 gradi. Venti deboli variabili in pianura, tendenti a divenire settentrionali nella sera. Deboli meridionali sui rilievi. Mare poco mosso.

(Arpae)