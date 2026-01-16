Al via i lavori Anas di adeguamento funzionale e prestazionale degli impianti tecnologici della galleria ‘Riola’, lungo la strada statale 64 “Porrettana” a Vergato, nella città Metropolitana di Bologna.
Il piano dei lavori riguarda il progetto Green Light 2.0 e prevede l’efficientamento ed il risparmio energetico degli impianti di illuminazione delle gallerie stradali, attraverso la sostituzione delle lampade esistenti con proiettori LED.
Al fine di creare il minor disagio possibile alla circolazione le attività saranno eseguite esclusivamente in orario notturno, dalle 21:00 alle 6:00 del mattino successivo.
Nelle notti da lunedì 19 gennaio e fino a venerdì 6 febbraio all’interno della galleria, dal km 47 al km 48,800 della strada statale 64 “Porrettana”, il transito sarà consentito mediante senso unico alternato.
La modifica alla circolazione sarà attiva nelle notti dal lunedì al venerdì inclusi.