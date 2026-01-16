

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



E’ stato firmato nei mesi scorsi dai sindacati di categoria insieme alle organizzazioni datoriali, l’accordo su nuove prestazioni assistenziali e sussidi erogati dalle Casse Edili modenesi ai lavoratori.

Certamente si tratta di un accordo importante che aumenta le prestazioni e gli importi economici erogati relativamente all’ambito scolastico e allo studio dei figli, per l’assistenza ai parenti non autosufficienti, sostegni per la casa e sussidi famigliari, ecc…

“E’ un accordo storico, di grande importanza, – afferma Pietro Imperato della segreteria del sindacato edili Fillea Cgil Modena – che risponde concretamente alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici erogando salario aggiuntivo. Questo dimostra che l’esistenza di relazioni industriali virtuose in seno agli Enti bilaterali permette agli enti stessi di funzionare al meglio garantendo le migliori prestazioni assistenziali”.

In base al nuovo accordo, sono previsti contributi a sostegno dei figli in età scolastica (dall’asilo nido al master universitario) sino a 800 euro all’anno. Ancora, contributi fino a 2.500 euro annui per l’assistenza a parenti non autosufficienti, premio matrimoniale/unioni civili sino a 500 euro/anno, premio nascita/adozione sino a 2.000 euro/anno, contributo affitti sino a 500/anno euro, contributo per l’acquisto della prima casa sino a 1.000 euro/anno, contributo per giovani muratori under 30 sino a 500 euro e anche 100 euro per le spese di rinnovo del permesso di soggiorno (sussidio importante essendo il settore edile caratterizzato per il 60% da lavoratori extra europei).

Il sindacato edili Fillea Cgil di Modena è a disposizione con i propri funzionari negli uffici di tutta la provincia per compilare le domande da inoltrare alle Casse Edili per ottenere le prestazioni, che, è bene sapere, non sono legate al reddito.

Dal 10 febbraio al 31 marzo si devono presentare le domande per “inserimento scolastico e studio”, dal 10 aprile al 31 maggio si presentano invece le domande per contributi “assistenza parenti non autosufficienti”, dal 10 agosto al 15 ottobre le domande per contributi “casa e famiglia” e permesso di soggiorno.

Per informazioni e appuntamenti rivolgersi ai funzionari Fillea Cgil di Modena, Sassuolo, Carpi, Vignola, Mirandola, Castelfranco, Pavullo e Finale Emilia.