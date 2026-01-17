La Sezione CAI di Sassuolo propone un Corso Base di Escursionismo in Ambiente Innevato (EAI1), ideato per chi desidera scoprire e sperimentare l’uso delle ciaspole in territori montani innevati.
Il corso si svolgerà dal 22 gennaio al 22 marzo 2026 sotto la direzione di Claudio Bononcini (AE – EAI). Per chi fosse interessato, è possibile iscriversi inviando una email a sassuolo@cai.it.
Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare direttamente il direttore all’indirizzo bononcini59@gmail.com. Tutti i dettagli sul programma del corso sono consultabili e scaricabili dal sito ufficiale della sezione: www.caisassuolo.it
Essendo il corso riservato ai soci del Club Alpino Italiano (CAI), chi non è ancora iscritto potrà effettuare la registrazione presso la segreteria del club, presentando due foto tessera. Il costo di partecipazione è di 150 euro, a cui va aggiunto il prezzo della tessera CAI. I posti sono limitati a un massimo di 12 partecipanti.
Calendario del Corso
- Giovedì 22 gennaio: Introduzione all’escursionismo in ambiente innevato
- Mercoledì 28 gennaio: Sicurezza e riduzione dei rischi
- Mercoledì 4 febbraio: Tecniche di movimento e scelta dei percorsi
- Domenica 8 febbraio: Escursione pratica guidata
- Mercoledì 18 febbraio: Le sfide dell’escursionismo in ambiente innevato
- Mercoledì 25 febbraio: Caratteristiche fondamentali della neve e prevenzione delle valanghe
- Domenica 8 marzo: Escursione pratica
- Mercoledì 11 marzo: Pianificazione e organizzazione delle escursioni
- Sabato 21 e domenica 22 marzo: Escursione conclusiva su terreno innevato con pernottamento.
Le lezioni teoriche avranno luogo presso la sede CAI di Sassuolo, in Piazza Risorgimento 52, con inizio alle ore 20:45.