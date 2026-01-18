

Sabato 17 gennaio il Nuoto Club Sassuolo ha celebrato i suoi atleti e ha fatto rivivere la passione per il nuoto a genitori e bimbi (150 persone tra adulti e bambini). Il pranzo sociale è stata l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e riconoscenza.

I premi assegnati ai migliori atleti della società, meritatissimi:

Poggi Elena Sofia (esordienti C)

Scaioli Federico (esordiente B)

Ourgaz Saad (esordiente A)

Gnudi Francesco (categoria ragazzi)

Valmori Giulia (categoria junior)

Baraldi Carlo Alberto (categoria cadetti)

Un grande applauso ad Alessandro Pavesi, vincitore del Master dell’anno, che con la sua dedizione e passione ispira tutti.

Martina Mecugni merito e costanza ma soprattutto i suoi risultati parlano prima di lei: riconoscimento al suo grande merito.

La festa non è finita qua: giochi in piscina, staffette e tanto divertimento.

Il Nuoto Club Sassuolo vuole davvero riportare il nuoto agli albori e ricordare che “chi nuota si nota!”

Complimenti a tutti gli atleti, ai genitori e allo staff per l’organizzazione: Thomas Gemelli, Davide Montepoli, Lorenzo Asinari, Lara Magni, Linda Giuliani, Linda Lombardi, Simona Meschiari, Chiara Mammi e il preparatore atletico Simone Regnani. Grazie di cuore.