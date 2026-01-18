Sabato 17 gennaio il Nuoto Club Sassuolo ha celebrato i suoi atleti e ha fatto rivivere la passione per il nuoto a genitori e bimbi (150 persone tra adulti e bambini). Il pranzo sociale è stata l’occasione perfetta per condividere momenti di gioia e riconoscenza.
I premi assegnati ai migliori atleti della società, meritatissimi:
- Poggi Elena Sofia (esordienti C)
- Scaioli Federico (esordiente B)
- Ourgaz Saad (esordiente A)
- Gnudi Francesco (categoria ragazzi)
- Valmori Giulia (categoria junior)
- Baraldi Carlo Alberto (categoria cadetti)
Un grande applauso ad Alessandro Pavesi, vincitore del Master dell’anno, che con la sua dedizione e passione ispira tutti.
Martina Mecugni merito e costanza ma soprattutto i suoi risultati parlano prima di lei: riconoscimento al suo grande merito.
La festa non è finita qua: giochi in piscina, staffette e tanto divertimento.
Il Nuoto Club Sassuolo vuole davvero riportare il nuoto agli albori e ricordare che “chi nuota si nota!”
Complimenti a tutti gli atleti, ai genitori e allo staff per l’organizzazione: Thomas Gemelli, Davide Montepoli, Lorenzo Asinari, Lara Magni, Linda Giuliani, Linda Lombardi, Simona Meschiari, Chiara Mammi e il preparatore atletico Simone Regnani. Grazie di cuore.