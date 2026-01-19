

<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a8f78bd0&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=80&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a8f78bd0' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a56320e7&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=82&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a56320e7' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a76527e2&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=81&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a76527e2' border='0' alt='' /></a>



<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ac84ebed&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=87&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ac84ebed' border='0' alt='' /></a>





<a href='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a249f03b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='https://adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=106&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a249f03b' border='0' alt='' /></a>



Mercoledì 21 gennaio il fortunato spettacolo Cuori di terra. Memoria per i sette fratelli Cervi del Teatro dell’Orsa sarà in scena alle ore 21 al Teatro Fabrizio De Andrè di Casalgrande (RE): in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria lo spettacolo sarà presentato nell’allestimento originale con musica dal vivo.

Alla creazione del Teatro dell’Orsa, vincitrice del prestigioso Premio Scenario per Ustica, è dedicato un libro, da poco pubblicato con Corsiero Editore, contenente il testo integrale dello spettacolo e alcuni autorevoli interventi.

Bernardino Bonzani e Monica Morini saranno in scena con i musicisti Davide Bizzarri (violino), Claudia Catellani (pianoforte) e Fabio Uliano Grasselli (contrabbasso).

Contatti: 0522 1880040, 334 2555352, info@teatrodeandre.it.

Info sulla replica del 21 gennaio: https://teatrodeandre.it/cuori-di-terra-memoria-per-i-sette-fratelli-cervi/. Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com. Info sul libro: https://www.corsieroeditore.it/prodotto/cuori-di-terra/.