Rimanda alla frase che si sente ripetere più spesso nella quotidianità il titolo del nuovo spettacolo di Beatrice Arnera: Intanto ti calmi. Lo show va in scena al Teatro Celebrazioni di Bologna mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio alle 21.00.

Attrice e cantante, Arnera propone un lavoro originale che contamina stand-up comedy e prosa, arricchito da momenti musicali dal vivo e una sapiente dose di strafottenza. Il racconto spazia tra temi universali e privati: dalla paura della morte alla brutalità dell’amicizia, fino al sesso e ad altre quotidiane disgrazie.

Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it