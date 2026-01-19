

Si va verso l’istituzione permanente del Tavolo per la promozione delle politiche di genere: venerdì scorso, 16 gennaio, è tornato a riunirsi il Tavolo convocato dall’assessora Alessandra Camporota per portare all’attenzione dei partecipanti la proposta di un provvedimento che definirà la costituzione in modo permanente del Tavolo in questione, nonché le linee guida di funzionamento a sostegno dell’Amministrazione comunale sul tema delle politiche di genere.

Del Tavolo fanno parte tutte le associazioni e gli enti che hanno competenza a carattere generale proprio sul tema delle politiche di genere, con riferimento a politiche che contrastino le discriminazioni di qualunque natura in particolare nei confronti delle donne. Al tavolo permanente – che si articolerà in sottogruppi tematici come cultura, imprese e sindacati, salute e sport – saranno presenti un componente effettivo e un componente supplente per ognuna delle associazioni e degli enti che ne faranno parte.

“Fin dal principio di questo percorso, iniziato il 17 giugno del 2025 con la prima convocazione del Tavolo per la promozione delle politiche di genere, ho dichiarato la mia intenzione di renderlo permanente con un provvedimento formale – ha spiegato l’assessora Camporota -: in questo modo potremo condividere un percorso che dia voce a tutte le associazioni che si occupano di questi temi, ritrovarci per evitare di perderci e per lavorare insieme non soltanto in occasione dell’8 marzo o del 25 novembre, ma tutto l’anno, per rafforzare sempre di più la rete territoriale che con questo confronto stiamo mettendo in piedi”, ha concluso Camporota.