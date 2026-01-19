

L’U.S. Sassuolo Calcio ha comunicato il prolungamento del contratto di Emiliano Bigica fino al 30 giugno 2027.

Mister Emiliano Bigica si è legato ai nostri colori ad agosto 2020 per ricoprire il ruolo di allenatore della Primavera, con cui ha raggiunto i vertici del campionato di categoria. Nella stagione 2023/2024 il Sassuolo guidato da Bigica supera nelle fasi finali Atalanta, Inter e Roma: i neroverdi si cuciono sul petto lo Scudetto.

Il 20 agosto agosto 2024, al Mapei Stadium la formazione Under 20 conquista anche la Supercoppa Primavera e mister Bigica aggiunge un altro importante traguardo, insieme all’esperienza in Youth League.

“Sono onorato e gratificato di continuare a far parte della famiglia Sassuolo“, queste le prime parole di Emiliano Bigica. “Ringrazio la famiglia Squinzi, il Presidente Carlo Rossi, l’Amministratore Delegato Giovanni Carnevali, il Direttore Sportivo Francesco Palmieri e il Responsabile del Settore Giovanile Angelo Carbone per la fiducia e la stima che ripongono in me e che continuano a dimostrarmi. Sono motivato e determinato al raggiungimento dei nostri obiettivi. Grazie ancora alla società per l’opportunità“.

In queste stagioni, oltre ad aver contribuito alla crescita e alla formazione calcistica di tanti giovani neroverdi, Bigica si è distinto per professionalità e valori umani, elementi imprescindibili per la società che hanno convinto le parti ad estendere questa avventura.