“Troppe aggressioni nelle zone rosse di Piantedosi. Inutile adottarle se il Governo non le dota di sufficienti uomini e mezzi, in particolare neo turni serali e notturni.

Come Amministrazione comunale abbiamo dato il nostro ok alla proposta del Governo di prorogare le zone rosse in Bolognina e attorno alla Stazione e abbiamo impegnato tutti i reparti della Polizia locale sulla Bolognina e altre zone critiche del centro, dopo aver assunto 160 agenti in 3 anni. Inoltre abbiamo consegnato un esposto alla Procura della Repubblica indicando quella che a nostro avviso è una rete criminale che gestisce lo spaccio, grazie alle testimonianze di tanti cittadini e commercianti. Queste persone vanno tutelate e protette.

La Polizia di Stato, i Carabinieri e la Guardia di Finanza, anche insieme alla nostra Polizia Locale, in questi mesi hanno svolto numerosi interventi e arresti. Stanno svolgendo un lavoro prezioso che in molti casi ha di fatto migliorato alcune zone, ma proprio per questo necessitano di maggiori agenti e volanti. Serve pattugliare il territorio con servizi integrati tra forze dell’ordine e Polizia Locale.

La destra locale continua a indignarsi per i reati e attaccare il Sindaco, invece dovrebbe impegnarsi maggiormente affinché il Governo dedichi a Bologna l’attenzione che merita in termini di agenti e risorse per la sicurezza, tanto quanto adeguare il salario delle forze dell’ordine che per vivere nelle grandi città del centro nord hanno bisogno di adeguamenti.

Le zone rosse sono sguarnite. Piantedosi predisponga dotazioni di personale adeguate e incontri i Sindaci delle città Metropolitane prima di approvare il nuovo Pacchetto Sicurezza per collaborare”.