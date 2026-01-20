

In tanti anni, quasi 40, di attività a sostegno del reparto di Ematologia di Reggio e dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, una delle caratteristiche che hanno contraddistinto la Fondazione Grade è stata quella di riuscire a creare importanti collaborazioni con altre realtà scientifiche e associative. Va nel segno di questa tradizione la consistente donazione ricevuta nei giorni scorsi dall’Associazione Vittorio Lodini per la ricerca in chirurgia, attiva dal 1997 nell’ambito della chirurgia oncologica. L’Associazione è in prima linea per supportare l’Ausl di Reggio, ed ora ha scelto di sostenere la raccolta fondi del Grade per donare al Santa Maria Nuova una nuova Risonanza magnetica 3 Testa, che avrà una grande importanza per tutta la provincia di Reggio Emilia.

Afferma il dottor Guglielmo Ferrari, presidente dell’Associazione Lodini: “Con un contributo di 30.000 euro a favore di Fondazione Grade, destinato all’acquisto della nuova risonanza magnetica 3 Tesla, rinnoviamo il nostro impegno per una sanità locale più avanzata: un investimento che migliora qualità e precisione delle diagnosi e dimostra quanto la collaborazione tra associazioni sia decisiva per offrire alla comunità percorsi di cura sempre più efficaci”.

Aggiunge il presidente del Grade, dottor Francesco Merli: “Concordo con il dottor Ferrari nell’importanza di un’interazione forte nell’ambito dell’associazionismo per raggiungere traguardi importanti, e la nuova risonanza lo è davvero. Grazie all’associazione Lodini e a tutte le realtà che in queste settimane stanno dimostrando una grande vicinanza al progetto, siamo fiduciosi di raggiungere i fondi necessari, 1,5 milioni di euro, nel minor tempo possibile”