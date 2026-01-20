

“Una bella notizia, attesa ma non scontata, che conferma la validità dell’impegno preso dalla Regione a sostegno di questa candidatura. Abbiamo sempre detto che il punto forte del progetto è rappresentato dal tenere insieme i due capoluoghi e l’intero territorio in un percorso che valorizza qualità e opportunità colturali diffuse. Ora va rafforzata la rete, coinvolta ulteriormente la comunità locale per l’ultimo tratto di strada da compiere. La Regione farà la sua parte nell’ambito di un lavoro di squadra tra istituzioni. Un ringraziamento va a Forlì e a Cesena, che hanno saputo lavorare insieme, a Gianfranco Brunelli, a Francesca Bertoglio e tutto il comitato scientifico per la qualità del lavoro svolto”.

Così l’assessora alla Cultura, Gessica Allegni, in merito alla notizia di Forlì e Cesena tra le 10 città finaliste di Capitale italiana della cultura 2028 con il progetto “I sentieri della bellezza”.

Oggi il ministero della Cultura ha reso noto l’elenco dei dieci progetti che accedono alla fase successiva, quella delle audizioni pubbliche. La proclamazione della Capitale italiana della Cultura si terrà entro il 27 marzo 2026.