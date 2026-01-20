

Continua, e non si ferma, l’attenzione da parte della Polizia Locale alla situazione sosta e viabilità nelle zone adiacenti allo stadio Dall’Ara nel corso delle partite di calcio e dei concerti organizzati.

Anche durante l’ultima partita Bologna-Fiorentina sono state elevate 22 sanzioni in via Donati/Ghisello (vedi foto allegata), dove erano arrivate diverse segnalazioni di cittadini, 16 nelle aree verdi in Certosa e un’altra decina tra soste e doppia fila in Gandhi/Romagnoli e via XXI Aprile.

Il comando di Polizia Locale allestisce, da sempre, un servizio consistente che garantisce i blocchi stradali, le scorte ai tifosi e le altre esigenze di viabilità. Naturalmente, nei servizi programmati, rientra anche il controllo delle soste, intervenendo nei luoghi a maggiore criticità costante e in altre zone quando ricorrano necessità contingenti.

Nel periodo dei concerti nei mesi di giugno e luglio 2025 e durante le partite della stagione in corso dal mese di agosto 2025 ad oggi, sono state accertate 1.020 violazioni così suddivise:

822 nelle aree verdi della Certosa, rotonda Romagnoli, giardino del Ghisello, via La Pira e via Nenni

87 nelle vie XXI Aprile e strade laterali

111 in altre vie, tra cui via Marzabotto e limitrofe

Sulle aree verdi viene applicata una sanzione da 100 euro in base al Regolamento del Verde e non è prevista la rimozione. In altri casi, come fermate bus, incroci, passi carrai, viene invece disposta la rimozione del veicolo sanzionato come prevede il codice della strada.