Il Comune di Finale Emilia ha adottato un progetto formativo che ha già coinvolto, nelle scorse settimane, prima la giunta municipale, con due incontri, e successivamente i dipendenti che occupano i ruoli apicali dell’organizzazione amministrativa comunale, per i quali sono in programma tre incontri, il primo svoltosi lo scorso 15 gennaio.

Il progetto di formazione, sviluppato da Openminds, azienda centese che si occupa di formazione, coaching e consulenza, si focalizza sulla leadership legata ai ruoli di responsabilità. L’obiettivo finale è quello di stimolare la proattività, la volontà di collaborazione e le motivazioni di tutti coloro che operano nell’ambito dell’amministrazione comunale.

“Con questa iniziativa – spiega il sindaco Claudio Poletti – abbiamo voluto cercare di rendere chiara, prima di tutto per noi amministratori oltre che per tutti coloro che nell’ambito del nostro comune svolgono funzioni direttive, la missione di ciascun ruolo, le responsabilità che abbiamo sia nei confronti dell’esterno che al nostro interno, l’esigenza di collaborazione tra i vari uffici e la necessità di pensare e lavorare per obiettivi”.