Innovazione, crescita e trasferimento tecnologico. Ruota intorno a questi temi l’incontro che si terrà giovedì 22 gennaio 2026 a Bologna nella sala XX Maggio della Terza Torre, (viale della Fiera 8), con avvio dei lavori alle ore 9,30.
Promossa da Regione e sede di Bologna della Banca d’Italia, l’iniziativa intende approfondire il contributo dell’innovazione alla crescita dell’economia regionale, analizzando in particolare il ruolo dell’università, delle infrastrutture per la ricerca e delle reti di collaborazione presenti sul territorio.
Saranno affrontati anche i temi dell’ecosistema regionale dell’innovazione, il confronto con le realtà europee più avanzate, i poli di innovazione pubblico-privato su tecnologie avanzate come intelligenza artificiale, Big data e cybersicurezza.
Introdurranno i lavori il vicepresidente della Regione Emilia-Romagna, Vincenzo Colla, e il direttore della sede di Bologna della Banca d’Italia, Pietro Raffa.
Interverranno economisti, docenti universitari, rappresentanti del mondo della ricerca e delle organizzazioni imprenditoriali.