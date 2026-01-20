

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Reggio Emilia sta dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bologna, su richiesta della Procura della Repubblica di Bologna – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di nove soggetti indagati per il reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Gli arresti e le perquisizioni, oltre che nelle province di Reggio Emilia, Bergamo, Brescia e Savona, sono in corso di esecuzione anche in Francia, Spagna e Albania, grazie ad un coordinamento operativo con le autorità di polizia straniere ed in particolare con il Dipartimento della Polizia Criminale albanese.

Ulteriori dettagli relativi all’operazione in corso di svolgimento verranno forniti nel corso della giornata.